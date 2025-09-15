Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a geldi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:3815/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erdoğan Katar'a geldi.
Erdoğan Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’a geldi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Tayyip Erdoğan
, İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için Katar'ın başkenti
Doha
’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkent
Doha
’da düzenlenecek zirvede İsrail’in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesine yönelik mesajlarını liderlerle paylaşması bekleniyor.


Erdoğan’a Katar ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik ediyor.



#Recep Tayyip Tayyip Erdoğan
#Doha
#İslam İşbirliği Teşkilatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı için gözler FOMC tarihinde: ABD Merkez Bankası 2025 toplantı takvimi