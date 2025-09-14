Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kutladı: Sizinle gurur duyuyoruz

Büşra Soyal
23:2014/09/2025, Pazar
G: 15/09/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabında 12 Dev Adam'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı sosyal medya hesabından tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

2025 Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83 mağlup olarak ikinci oldu.

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

"TEŞEKKÜRLER 12 DEV ADAM"

"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz."


MHP'DEN TEBRİK MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda,
"Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımımızı tebrik ediyoruz."
ifadesi kullanıldı.


