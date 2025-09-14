Düğünde milli maç heyecanı: Davetliler hem halay çekti, hem de Avrupa Şampiyonası finalini izledi

Davetlilerden Cihat Kodaz, düğünde milli takıma destek olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın evlenmesinden dolayı mutluyduk ama milli maçın düğüne denk gelmesinden dolayı da çok üzgündük. İkisi arasında gidip geliyorduk. Hem milli maçı düşünüyorduk hem de buraya gelmek zorundaydık. Çiftimize ve işletme sahiplerimize teşekkür ederiz salona dev ekran kurdukları için. Bizlere de sürpriz oldu. Milli takımın bu kadar düşünülmesi bizleri de mutlu etti. Hem düğünü izliyoruz hem de maçı izliyoruz" dedi.