12 Dev Adam Avrupa ikincisi

22:5214/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
AA
Alperen Şengün performansıyla turnuvanın en iyi 5'ine seçildi.
A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya mağlup oldu ve ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup oldu. A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya kazandı.




Karşılaşmaya çok etkili başlayan A Milli Takım, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Bonga ve Wagner ile bulduğu sayılarla toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı skor üretti ve Almanya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte Türkiye, savunma ribaundu almakta zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 22-28. Almanya'ya 8-0'lık seriyle yanıt veren milliler, 14. dakikada öne geçti: 30-28. Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı açan A Milli Takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.


Milliler, iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı.


Ay-yıldızlıların bir ara 6 sayılık üstünlük yakaladığı karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya, 37. dakikada öne geçti: 76-77. Kalan dakikalar büyük bir heyecana sahne oldu. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu bölümde Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan Almanya, karşılaşmayı 88-83 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.



Salon:
Arena Riga
Hakemler:
Matthew Leigh Kallio, Ademir Zurapovic, Yohan Rosso
Türkiye:
Shane Larkin 13, Şehmur Hazer 2, Cedi Osman 23, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 2, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven
Başantrenör:
Ergin Ataman
Almanya:
Isaac Bonga 20, Oscar Da Silva, Maodo Lo 2, Tristan Da Silva 13, Franz Wagner 18, Daniel Theis 3, Dennis Schröder 16, Justus Hollatz, Johannes Thiemann 7, Leon Kratzer, Adreas Obst 9
Başantrenör:
Alex Mumbru
1. Periyot:
24-22 (Almanya lehine)
Devre:
46-40 (Türkiye lehine)
3. Periyot:
67-66 (Türkiye lehine)


#Avrupa Basketbol Şampiyonası
#A Milli Basketbol Takımı
#Almanya
