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MANİSA

İşletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan restoran işletmecisi Kadir Sağlam, her akşam işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor.

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Haber Merkezi AA
İşletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor
Elleriyle besliyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan restoran işletmecisi Kadir Sağlam, her akşam işletmesine gelen 4 tilkiyi elleriyle besliyor.

Kırsal Güney Mahallesi'nde, restoran ve kafe işleten 63 yaşındaki Kadir Sağlam, AA muhabirine, restoranının önüne zaman zaman gelen bir tilkiyi beslediğini, bir süre sonra tilki sayısının 4'e yükseldiğini anlattı.

Elleriyle besliyor
AA
Elleriyle besliyor

Tilkilerin her akşam restoranının önüne gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini aktaran Sağlam, "Burada doğa içerisinde tilki, koyun, keçilerle birlikte hem besliyor hem de yaşıyoruz. Geçen sene tavuklarıma bir tane tilki dadandı ve 85 tavuğumu yedi. Bu tilki doğurdu ve 4 tane oldular. Tavuklar bitince tilkilere biz bakmak zorunda kaldık ve severek bakıyoruz. Saat 19.00-20.00 sıralarında gelip yemeklerini yiyip gidiyorlar. Unuttuğumuzda dükkanın içerisine kadar giriyorlar." diye konuştu.

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