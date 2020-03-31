İsmailağa Vakfı da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri sebebiyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak için ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlattı.

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu kampanyaya İsmailağa vakfından da destek geldi. Vakıftan şu açıklama geldi:

"Yüce dinimiz İslâmiyet, hayır işlerinde yarışmayı ve maddî-manevî meşrû her konuda daima dayanışma içerisinde bulunmayı emretmektedir. İslâm âlemi insanlığa tarih boyunca örnek olan yüksek medeniyet seviyesine, yardımlaşma anlayışının temelini teşkil eden infak hasletini yaygınlaştırmakla erişmiştir."

Tüm sivil toplum kuruluşlarını infakı yaygınlaştırmaya yönelik bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz

Maruz kalınan koronavirüs salgın hastalık musibeti sebebiyle mağdur duruma düşen ailelere yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan ve “Biz Bize Yeteriz Türkiyem!” sloganıyla yürütülen “Millî Dayanışma Kampanyası”na destek vereceklerini belirten İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, "Derneklerimiz, temsilciliklerimiz ve alt kuruluşlarımızla birlikte maddî ve manevî destek çalışmalarımızı başlattığımızı beyan ediyor, tüm sivil toplum kuruluşlarını infakı yaygınlaştırmaya yönelik bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz." açıklamalarında bulundu.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Biz bize Yeteriz Türkiyem” paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü 'BizBizeYeterizTürkiyem', 'BizBizeYeteriz” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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