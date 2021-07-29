Çoban hırsız sanıp ateş etti: Dayı-yeğen can verdi

Olay, saat 01.30 sıralarında Akçaşar köyü Kocadere mevkisinde meydana geldi. Yalvaç'ın Altıkapı köyünde yaşayan ve hayvan alım satımı yaptığı öğrenilen Emrah Kara, yanına yeğeni Eflatun Karaduman'ı da alıp kamyonetle, Kocadere mevkisindeki başkasına ait bir ağıla gitti.

DHA Eflatun Karaduman

GÜNDEM Kendisiyle aynı adı taşıyan oğlunu hırsız zannedip öldürdü

Hırsız zannedip ateş etti

Ağılda çobanlık yapan L.K., iddiaya göre hırsız sandığı Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'a yanındaki otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği dayı ve yeğeni ağır yaralandı. L.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'ın öldüğü belirlendi.

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FOTOĞRAF 8 Honaz'ın kırsal Akbaş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cennet Çakır, bugün saat 02.00 sıralarında, kırılan cam sesiyle uyandı. Ne olduğunu anlayamadan Çakır, iddiaya göre, karşısında bir anda kar maskeli bir kişiyi gördü. Aralarında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tek odalı evdeki soba devrildi. Kar maskeli şüpheli, darp edip, boğazını sıktığı Çakır'ın belindeki kuşak içinde bulunan 10 Cumhuriyet altınını aldı. Maskeli saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanarak elinden kurtulan Çakır, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini peş peşe ateşledi. Karnından vurulan şüpheli yaralı olarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçmasının ardından Çakır, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Tedavisi için Pamukkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin aynı mahallede çobanlık yapan Kadir A., olduğu belirlendi. Kadir A.'nın çaldığı ileri sürülen altınlar ise bulunamadı. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifadesine başvurulan Kadir A., mahalle girişinde yolda yürürken üzerine ateş edildiğini ileri sürdü, ateş eden kişiyi de görmediğini söyledi. Ancak, kan izlerini takip eden jandarma, Kadir A.'nın yolda değil Çakır'ın evinin içinde vurulduğunu tespit etti. Çakır da tedbir amacıyla Honaz Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Cennet Çakır, Cam kırılınca gürültüye uyandım. Bir anda karşımda gördüğüm maskeli kişi ile aramızda boğuşma oldu. Can havliyle ben de ona vurmaya çalıştım. Bu sırada soba devrildi. Kendisini üzerimden itip, yakındaki av tüfeğimi alıp, rastgele ateş ettim. Karnından vurulmuş. Elinden kurtulamasam, beni öldürecekti. Kendisinden şikayetçiyim. Hakettiği ceza neyse verilsin dedi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. . . . 80 yaşındaki nine evine giren hırsızı tüfekle vurdu Denizli'nin Honaz ilçesinde, Cennet Çakır (80), evine girip, belindeki kuşaktan 10 Cumhuriyet altını çaldığını ileri sürdüğü Kadir A.'yı (52) boğuşma sonucu kurtulup, av tüfeğiyle yaraladı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan Kadir A., jandarma tarafından yakalanıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kadir A. ifadesinde, yolda yürürken vurulduğunu öne sürdü.

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Kara ve Karaduman'ın cenazeleri, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. L.K. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarmaya teslim oldu.

Çalışmak üzere Adana'dan Yalvaç'a gelen ve bir sürü sahibinin yanında çoban olarak işe başlayan L.K.'nin, 3 gün sonra 18 yaşına gireceği öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren Emrah Kara'nın evli, Eflatun Karaduman'ın ise bekar olduğu belirtildi.