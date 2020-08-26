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İSPARTA

Isparta haberleri: Bir beldede koronavirüs önlemleri kapsamında kahvehaneler kapatıldı

Isparta'da koronavirüs tedbirleri: Bir beldede kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi

Isparta'da bulunan Çarıksayarlar beldesinde koronavirüs (Kovid-19) kapsamında önlemler alındı. Önlemler kapsamında beldede bulunan kahvehaneler kapatıldı, toplu eğlenceler yasaklandı ve gerçekleşecek olan düğünler de ertelendi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesi Çarıksayarlar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındakahvehanelerin kapatıldığı ve düğünlerin de ertelendiği bildirildi.

  • Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, beldede koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı belirtildi.

İstanbul'da büyük koronavirüs tedbirleri denetimi başladı: Genelge dün yayımlandımıştı
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Kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi

Açıklamada, beldede ikinci bir emre kadar kahvehanelerin kapatılması, düğünlerin ertelenmesi ve toplu eğlencelerin yasaklanması kararı alındığı kaydedildi.

Salgın sürüyor ama tedbir sıfır: İstanbul'da toplu taşımalarda dip dibe yolculuk devam ediyor
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Hemen her gün yapılan uyarılara rağmen otobüslerde sınırlı yolcu taşıma ve oturma düzeni gibi kurallara uyulmuyor.
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Kameralara yansıyına görüntülerde bazı şoförlerin maskelerinin çene altında olduğu görülürken, otobüslerde değil sosyal mesafeye uymak hareket etmek dahi mümkün olmuyor.
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Otobüslerin durağa yanaşması ile birlikte kalabalıklar kapılara akın ediyor.
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Otobüsler yolcu alırken çoğu şoför, binen kişi sayısının fazla olduğu uyarısı yapmıyor.
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Virüs öncesi dönemde olduğu gibi, hemen herkes birbirlerini iterek otobüse biniyor, sırt sırta ayakta yolculuklar sürüyor.
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Şoförlere içerideki kalabalıkla ilgili uyarı yapıldığında ise çoğu zaman “Dilerseniz inebilirsiniz” yanıtı geliyor.
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Maskesiz binmenin yasak olduğu otobüslerde, çok sayıda yolcu maskesiz ya da çene altında maskeleriyle, ayakta yolculuk yapıyor.
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Salgın sürüyor ama tedbir sıfır: İstanbul'da toplu taşımalarda dip dibe yolculuk devam ediyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen, vatandaşların tedbirsizliği yüzünden son günlerde vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'da salgının kontrol altına alınması amacıyla vali, kaymakam, belediye başkanları ve muhtarlar denetimlere bizzat katılırken, toplu taşıma araçlarında tablo henüz değişmedi. Otobüslerde sosyal mesafeye uyma ve maske takma kuralları hiçe sayılıyor.


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