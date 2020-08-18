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TÜRKİYE

Koronavirüs tedbirleri artırıldı: Ziyaretçiler HES uygulamasına geçecek, çay servisi yasak

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Kovid-19 Salgını Tedbirleri" başlığıyla, bakanlık bünyesindeki tüm birimlere yazı gönderdi. Buna göre; hastanelerde zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde, "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasına geçilecek, ortak kullanım alanlarından olan tüm çay ocakları kapatılacak.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanlığında koronavirüs tedbirleri artırıldı.
Sağlık Bakanlığında koronavirüs tedbirleri artırıldı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan yeni kararlar yayınlandı. Tüm birimlere gönderilen yazıda, Bakanlık merkez teşkilatında verilen hizmetin etkin, kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan birçok idari tedbir bulunduğu belirtildi.

  • Son günlerde Bakanlık merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak, belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesinin zorunluluk teşkil ettiği vurgulandı.

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Israrcı olmayın

Bu çerçevede, merkez binada uygulanan ziyaretçi girişi yasağının halen devam ettiği, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulünde ısrarcı olunmaması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin alınan önlemler şöyle sıralandı:

"Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 tarihli ve 2020/68 sayılı kararı gereğince, zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasına geçilecek. Yemekhanenin kullanımıyla ilgili 18.03.2020 tarihli ve 1521 sayılı yazı ile duyurulan tedbirlere gerekli hassasiyetin gösterilecek. Binaya girişlerde güvenlik görevlilerince yapılan ateş ölçümünün mutlaka yaptırılması ve yüksek ateş çıkması durumunda binaya kesinlikle girilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

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  • Salgın hastalık belirtisi gösteren personelin, ilgili amirleriyle görüşerek mesaiye gelmeksizin en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat etmesi sağlanacak.

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Asansörlere altı kişi sınırı

Ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocakları kapatılacak ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servisleri kaldırılacak. Personel giriş-çıkışlarında ve bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmayacak. Sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen kurallarına riayet edilecek. Bina içerisindeki tüm asansörlerin 6 kişiden fazla kullanılmaması sağlanacak."

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