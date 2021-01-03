Gündem 13 gündür aranan Gülsüm Doğandan acı haber geldi
İSPARTA

Isparta’da 13 gündür aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan ölü bulundu

13 gündür aranan Gülsüm Doğan'dan acı haber geldi

Isparta'nın Sermet Mahallesi’nde yaşayan ve annesiyle birlikte 22 Aralık Salı günü çıktığı gezinti sonrası evine dönmeyen 31 yaşındaki Gülsüm Doğan'dan 13 gün sonra acı haber geldi. Dogan’ın cesedi Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Isparta’da 13 gündür aranan Gülsüm Doğan ölü bulundu.
Isparta’da 13 gündür aranan Gülsüm Doğan ölü bulundu.

Isparta Sermet Mahallesi’nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Doğan, eve geri dönmedi. Ailesi, Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Gülsüm Doğan’ın kent merkezinde dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığı belirlendi.

Bu kapsamda emniyet ekipleri ile AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Gülsüm Doğan’ı arama çalışması başlattı.

Gülsüm Doğan

Aramalara iz takip ve kadavra köpekleri de katıldı

Emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevkiinde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan’a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. Yapılan aramada Gülsüm Doğan’a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Aramalara iz takip ve kadavra köpekleri de katıldı

Son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Gülsüm Doğan’ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Doğan’ın elinde bir çanta ile site önünden yürüyerek geçtiği görüldü.

Son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

13 gün sonra ölü olarak bulundu

Arama kurtarma ekipleri tarafından devam edilen çalışmaların 13’üncü gününde Gülsüm Dogan’ın cesedi evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

13 gün sonra ölü olarak bulundu

İlk belirlemelere göre elbiselerini serip üzerinde uyur halde AFAD tarafından bulunan Gülsüm Doğan için ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Isparta'da 13 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi Burdur'da bulundu
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Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde oturan Gülsüm Doğan, 22 Aralık'ta evinden çıkıp, en son Gökçay Mesire Alanı'nda görüldükten sonra ortadan kayboldu.
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Yakınlarının bir daha haber alamayınca yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.
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Arama çalışmalarını devam ettiren AFAD ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Doğan'ın cesedine ulaştı.
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Gülsüm Doğan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
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Isparta'da 13 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi Burdur'da bulundu
Isparta'da 13 gündür kayıp olarak aranan Gülsüm Doğan'ın (31), Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda cansız bedeni bulundu.

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