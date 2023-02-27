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Isparta’da arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı: İki yaralı

Isparta’da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, bir motorunun arızalanması nedeniyle Senir Ovası’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Olayda eğitmen pilot ve öğrenci hafif yaralandı.

20:32 . 27/02/2023 Pazartesi
IHA
Isparta’da arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı.

Isparta’da arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı.

Isparta’da özel uçuş okuluna ait bir eğitim uçağı, eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K. uçuş yaptığı sırada havadayken motor arızası verdi.

Zorunlu iniş gerçekleştirdi

Eğitmen pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesindeki Senir Ovası’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Eğitmen ve pilot hafif yaralandı


İhbar üzerine bölgeye Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta hasar meydana gelirken, eğitmen pilot ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.


#Isparta
#Eğitim Uçağı
#Arıza
1 saat önce
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Isparta’da arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı: İki yaralı
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