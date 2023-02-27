Isparta’da arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı: İki yaralı

Isparta’da arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı.
Isparta’da özel uçuş okuluna ait bir eğitim uçağı, eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K. uçuş yaptığı sırada havadayken motor arızası verdi.
Zorunlu iniş gerçekleştirdi
Eğitmen pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesindeki Senir Ovası’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Eğitmen ve pilot hafif yaralandı
İhbar üzerine bölgeye Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta hasar meydana gelirken, eğitmen pilot ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.