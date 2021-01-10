Isparta'da bir köy karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakaları tespit edilen Göktaş köyünde, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
- Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları kapattı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakaları tespit edilen Göktaş köyünde, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
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