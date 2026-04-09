Isparta’da hapis cezasıyla aranan iki şahıs yakalandı

9/04/2026, Perşembe
Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilecek.

Isparta’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan 9 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



Yarın okullar tatil mi? 9 Nisan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa illerinde okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları