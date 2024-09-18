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İsrail istihbarat servisine casuslukla yargılanan MOSSAD ajanları davasında karar: 35 sanık için 6 yıl hapis cezası

İsrail istihbarat servisine casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 57 sanıklı davada karar çıktı. 35 sanık 6 yıl 8 ay, 2 sanık 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. 19 kişi beraat etti.

Pınar Görgü
14:05 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:41 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MOSSAD'a casusluk yapmakla suçlanan 57 sanık hakkında karar çıktı.
MOSSAD'a casusluk yapmakla suçlanan 57 sanık hakkında karar çıktı.

Türkiye'de yaşayan Filistinli aktivistler ile İsrail'in Filistin politikasına muhalif kişilere yönelik eylem hazırlığında oldukları ve İsrail istihbarat servisine casusluk yaptıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı.


Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet Koray Özgürün ve Alperen Erkut'u
'yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini'
suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

35 sanığa 6'şar yıl hapis cezası

35 sanığı ise aynı suçtan 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanıklar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, 19 sanığın 'yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.


Casusluk ağı para transferlerinden tespit edilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,
İsrail istihbarat servisinin, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla uzaktan kaynak temini, canlı kuryeyle kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı kaydedilmişti.

İlk temasın, cep telefonlarına kodlanan Telegram ve WhatsApp uygulamaları, sosyal medya hesapları, Linkedin, e-posta üzerinden sağlandığına dikkati çekilen iddianamede, irtibatın operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamaları üzerinden sürdürüldüğü, kesinlikle görüntülü veya sesli görüşme yapılmadığı, yapılan işler karşılığında ödemelerin uluslararası para transfer şirketleri, kripto paralar, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yer almıştı.


İddianamede, profesyonelce yapılması istenilen işlerde dedektiflerden istifade edildiği, taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan şahıslardan faydalanıldığı, taktik iş verilen şahıslara WhatsApp grubu kurma ve yönetme, web sitesi kurma ve yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, araştırma, para transferi, foto ve video dokümante, takip, darp ve yaralama, soygun, operasyonel hat temini, Suriye ve Lübnan'da araştırma yapması yönünde talimatların verildiği anlatılmıştı.


Dedektiflere biyografik bilgi toplama, keşif tahkikat, fotoğraf/video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyet görevlerinin verildiği aktarılan iddianamede, dedektiflerin sistem açıklarından ve kritik öneme haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden, devletin veri tabanında bulunan bilgileri temin edebildiklerinin belirlendiği vurgulanmıştı.


İddianamede, tüm sanıkların "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.


MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor: MİT ipin ucunu yakaladı gerisi geliyor!

MİT'in, İsrail menşeli casusluk faaliyetlerini hedef alan MOSSAD'a yönelik son “para kasası” operasyonu büyük ses getirdi. MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Kosova uyruklu Liridon Rexhepi tutuklanması ve ilişkide olduğu casusların İsrail adına ne tür faaliyetler yaptıklarının tespit edilmesi, MİT’in başarılı operasyonların son halkasıydı. Bugünkü köşe yazısında MİT’in, MOSSAD hücrelerini kararlılıkla çökerttiğine değinen Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bir kaynağının kendisine “İpin ucu yakalandı, gerisi geliyor” dediğini de aktardı. Bostan, son aylarda MİT’ten darbe üstüne darbe yiyen İsrail istihbaratı için şu çarpıcı yorumu yaptı: “MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor da diyebiliriz.”


#MOSSAD
#MOSSAD ajanları
#emniyet
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