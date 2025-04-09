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İsrail ordusu Batı Şeria'daki Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor

10:209/04/2025, Çarşamba
AA
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İsrail ordusu, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlileri evlerini boşaltıp terk etmeye zorladı.
İsrail ordusu, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlileri evlerini boşaltıp terk etmeye zorladı.

İsrail ordusu, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlileri evlerini boşaltıp terk etmeye zorladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, piyade ve zırhlı araçlardan oluşan büyük bir askeri birlikle Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Kamptaki evlere baskın düzenleyip arama yapan İsrail askerleri, sakinlerini çıkmaya zorladıkları bazı binaları askeri karargahlara dönüştürdü.

İsrail ordusu, baskın ve aramaların ardından onlarca Filistinli aileyi evlerinden kovarken onları kampın dışına çıkmaya zorlardı.


Yerinden edilen bir Filistinli, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İsrail ordusunun kendisini ve ailesini süresiz olarak kamptan ayrılmaya zorladığını ifade etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 169'u çocuk 944 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.



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