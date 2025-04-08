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Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan gazeteci hayatını kaybetti

10:298/04/2025, Salı
AA
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Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde gazetecilere ait çadıra İsrail tarafından dün gece düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Ahmed Mansur, tedavi gördüğü Nasır Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde gazetecilere ait çadıra İsrail tarafından dün gece düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Ahmed Mansur, tedavi gördüğü Nasır Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde gazetecilere ait çadıra İsrail tarafından dün gece düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Ahmed Mansur, tedavi gördüğü Nasır Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Saldırıda iki gazeteci daha yaşamını yitirirken, 9 gazeteci de yaralandı. Mansur, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mansur'un yakınları üzüntü yaşadı.



#İsrail
#Gazze
#Gazeteci
#Filistin

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