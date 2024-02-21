İsrail'e 'dur' deyin

ABD’li yetkililerin son dönemde artan Türkiye ziyaretlerine bir yenisi daha eklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD'li senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'yi kabul etti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake’in de katıldığı toplantıda, Gazze’deki son gelişmeler, Suriye’de ABD’nin tutumu ve tahıl koridoru konuları görüşüldü. ABD’li senatörler İsveç’in üyeliğini onaylamayan son ülke konumundaki Macaristan’da Başbaşkan Viktor Orban ile görüşmek istemiş ancak kabul edilmemişti.

Görüşmeye ilişkin kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konusunda ABD’nin İsrail üzerindeki etkisini kullanması gerektiğinin altı çizildi. Gelişmelerin bölgesel ve sosyal bir krize dönüşmesinden endişe duyulduğu belirtildi. Suriye’de yaşanan son olaylarla ilgili kaynaklar, ABD’nin stratejik bir perspektiften bakmadığını ve bu dar bakış açısıyla alınan bazı kararların neticesinde ABD’nin PKK’yla iş birliği yaptığını, bunun kabul edilemez olduğunun senatörlere iletildiğini paylaştı.

Shaheen, ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazarak Türkiye’ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolleri onaylaması şartına bağlanmasını isteyen 29 senatörden biri.

G-20’DE 20 GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından bugün Brezilya’da G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan’ın yirmiye yakın ikili görüşme gerçekleştirmesi ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) dışişleri bakanları toplantısına da katılması öngörülüyor.

GÜNDEM GAZZE

Brezilya’nın ‘Adil Bir Dünya İnşa Etmek ve Sürdürülebilir Dünya’ temasıyla dönem başkanlığını sürdürdüğü G20’de dışişleri bakanları Rio de Janeiro'da buluşacak. Bakan Fidan, temaslarında Gazze’de süren İsrail katliamını gündeme getirecek. Türkiye’nin Filistin’e olan desteğini vurgulayacak. Bir an önce tam ateşkes sağlanması ve insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması gerektiğini dile getirecek.



