İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Gazze'ye destek: İmza kampanyası başlatıldı

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ile başlayan ve İsrail'in Gazze'yi işgal etmesiyle devam eden süreç, dünyanın birçok ülkesinde protesto ediliyor ve savaşın sonlandırılması adına uluslararası çapta çağrılar yapılıyor.





İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı, 21 bini çocuk olmak üzere, 38 bin aşkın kişinin hayatını kaybettiği işgale karşı barış mücadelesinin hukuksal boyuta taşınması amacıyla dijital bir platform kurularak imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan dosyalar, hem Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hem de UNICEF'e teslim edilecek.

“HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI KADINLAR VE ÇOCUKLAR"

Konuya dair açıklamada bulunan İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, “İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve yaptırımları insani değerlerin ve hukukun ötesine geçti. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bu acımasızlık, büyüyerek devam ederken susmak, doğru değil. Bu doğrultuda kurduğumuz platform aracılığıyla bir imza kampanyası başlattık" dedi.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı

12 FARKLI ÜLKEDEN 3 BİN 61 HUKUKÇU İMZALADI