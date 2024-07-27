Gündem

İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Gazze'ye destek: İmza kampanyası başlatıldı

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesiyle 38 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği savaşın durdurulması için kurdukları platformda imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan dosyalar, hem Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hem de UNICEF'e teslim edilecek.

12:58 - 27/07/2024 Cumartesi
DHA
İstanbul 2 No'lu Barosu Gazze için imza kampanyası başlattı.
İstanbul 2 No'lu Barosu Gazze için imza kampanyası başlattı.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ile başlayan ve İsrail'in Gazze'yi işgal etmesiyle devam eden süreç, dünyanın birçok ülkesinde protesto ediliyor ve savaşın sonlandırılması adına uluslararası çapta çağrılar yapılıyor.


İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı, 21 bini çocuk olmak üzere, 38 bin aşkın kişinin hayatını kaybettiği işgale karşı barış mücadelesinin hukuksal boyuta taşınması amacıyla dijital bir platform kurularak imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan dosyalar, hem Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hem de UNICEF'e teslim edilecek.

“HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI KADINLAR VE ÇOCUKLAR"

Konuya dair açıklamada bulunan İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, “İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve yaptırımları insani değerlerin ve hukukun ötesine geçti. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bu acımasızlık, büyüyerek devam ederken susmak, doğru değil. Bu doğrultuda kurduğumuz platform aracılığıyla bir imza kampanyası başlattık" dedi.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı

12 FARKLI ÜLKEDEN 3 BİN 61 HUKUKÇU İMZALADI

İstanbul 2 No'lu Barosu olarak, uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmek amacıyla 2023'te UCM ve BM'ye başvurduklarını söyleyen Av. Şamlı, “Savaşa ilişkin 8 klasör delil ibraz ettik. Yeni hazırladığımız 2 dosyayı kampanya tamamlandığında sunacağız. İmza kampanyasını tüm dünyadaki insanların katılımına açtık. Şu ana kadar 12 farklı ülkeden 3 bin 61 hukukçu imzaladı. Kampanyamızın daha geniş kitlelere ulaştırılması için çabalıyoruz. İnsanlık dışı bu olayların son bulması için herkesi gazzeicinimza.org web sitesinden imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#Gazze
#İstanbul 2 Nolu Barosu
#kampanya
35 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye'nin zirve yürüyüşü! İşte 2024 güncel sıralama...