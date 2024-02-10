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İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 96 şüpheliden 48'i tutuklandı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısının 54'e yükseldiğini belirterek, "Ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen tüm terör örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Semih Bozkuş
01:17 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı
İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı

İstanbul Adalet Sarayı'nda 1 kişinin öldüğü 3'ü polis 6 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Diğer 48 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

48 kişi tutuklandı

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, 96 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek bunlardan 14'ünün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme; 33'ünün silahlı terör örgütüne üye olma; birinin örgüte yardım etme suçlarından olmak üzere 48 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Bakan Tunç ayrıca, hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı şüpheliden beşinin tutuklandığını da açıkladı.

Terörist Pınar Birkoç'un kardeşi de tutuklandı

Örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanmasına karar verildiğini de aktaran Bakan Tunç, soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısının 54'e yükseldiğini kaydetti.

Bakan Tunç paylaşımında, "Ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen tüm terör örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.





#İstanbul Adliyesi
#Silahlı Saldırı
#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
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