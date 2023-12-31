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İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda iki kamyon devrildi: Olay yerine ekipler sevk edildi

Basın Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde iki kamyon devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Kazada 5 kişi yaralandı.

09:16 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 09:59 - 31/12/2023 Pazar
DHA
Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'daki kaza saat 09.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat yüklü 34 AJ 6691 plakalı kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 34 CMR 688 plakalı otomobile çarparak devrildi. Bu sırada 34 ZM 504 plakalı başka bir hafriyat yüklü kamyon da kazayı görünce kaçmaya çalışırken yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası yol üzerinde bulunan elektrik direklerinden bazıları devrilirken bariyerler de zarar gördü. Kaza sonrası Basın Ekspres yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
#İstanbul
#Bahçelievler
#Basın Ekspres Yolu
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