İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'da seyir halinde olan İlyas Konan gemisinde makina arızası yaşandı.

Bu nedenle saat 18.00 sularından itibaren Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı.