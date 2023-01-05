İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ekonomi

13 milyar dolarlık gaz satacağız: İmza Bulgaristan’da manşetleri süsledi

Türkiye’nin Bulgaristan’a sağlayacağı yıllık 1,5 milyar metreküp doğal gaz transferi anlaşması 13 yılda 13 milyar dolarlık gaz ihracatı anlamına geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ile imzalanan anlaşmayla sadece Bulgaristan'a değil, bu ülke üzerinden diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatının söz konusu olabileceğini söyledi.