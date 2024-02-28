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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

10:04 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:18 - 28/02/2024 Çarşamba
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İstanbul Boğazı ve çevresinde sisli hava etkili oldu
İstanbul Boğazı ve çevresinde sisli hava etkili oldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.




Murat Kurum 'Çilesiz İstanbul' projelerini tek tek anlattı: İki yakayı bir kez daha denizin altından bağlayacağız
Murat Kurum 'Çilesiz İstanbul' projelerini tek tek anlattı: İki yakayı bir kez daha denizin altından bağlayacağız

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, 'Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda ulaşıma dair projelerini tek tek açıkladı. Murat Kurum, "Mevcut İBB yönetimi sınıfta kaldı. Ulaşımda 35 vaadin 4'ünü yapabildiler. Bu başarısızlık İstanbulluları çileden çıkardı. Mevcut İBB yönetimi başlattığımız metro ihalelerini durdurdu. 5 yılda yeni tek bir metro ihalesi yapmadılar. İptal ettikleri hatların birine hafriyat döktüler" ifadelerini kullandı. "İstanbul'u bir kez daha denizin altından bağlayacağız" diyen Kurum ayrıca göreve gelir gelmez deniz ulaşımında aktarmanın ücretsiz olacağını duyurdu. İşte 'Çilesiz İstanbul' projeleri kapsamında Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yapılması planlanan yeni metro ve tramvay hatları...


#İstanbul
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