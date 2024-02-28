İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, 'Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda ulaşıma dair projelerini tek tek açıkladı. Murat Kurum, "Mevcut İBB yönetimi sınıfta kaldı. Ulaşımda 35 vaadin 4'ünü yapabildiler. Bu başarısızlık İstanbulluları çileden çıkardı. Mevcut İBB yönetimi başlattığımız metro ihalelerini durdurdu. 5 yılda yeni tek bir metro ihalesi yapmadılar. İptal ettikleri hatların birine hafriyat döktüler" ifadelerini kullandı. "İstanbul'u bir kez daha denizin altından bağlayacağız" diyen Kurum ayrıca göreve gelir gelmez deniz ulaşımında aktarmanın ücretsiz olacağını duyurdu. İşte 'Çilesiz İstanbul' projeleri kapsamında Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yapılması planlanan yeni metro ve tramvay hatları...