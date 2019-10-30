İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü.
Sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü.
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis bastı, boğazda kartpostallık görüntüler oluştu.
DHA
Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.
DHA
İstanbul Boğazı'ndaki beyaz örtü havadan fotoğraflandı.
Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı. Sis havadan da fotoğraflandı.
DHA
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.
FOTOĞRAF 20
Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.
Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.
İstanbul Boğazı'ndaki beyaz örtü havadan fotoğraflandı.
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü.