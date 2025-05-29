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İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar: Boğaz gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştı 11 saatlik yolculuk başladı

İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar: Boğaz gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştı 11 saatlik yolculuk başladı

13:0129/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu İstanbul Boğazı'nda
Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu İstanbul Boğazı'nda

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu, gözler Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük projelerinden birine çevrildi. Üç futbol sahası uzunluğundaki Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, sabah saatlerinde Ahırkapı Demir Sahası’ndan hareket etti. Yaklaşık 11 saat sürecek Boğaz geçişi boyunca platformun güzergâhı dikkatle izleniyor. Tarihi geçişin ardından platform, Karadeniz’deki görev yeri Filyos Limanı’na ulaşacak.

İstanbul Boğazı, enerji alanında tarihi bir geçişe sahne oluyor. Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Boğaz geçişine başladı. Sabah saatlerinde demir aldığı Ahırkapı’dan Dolmabahçe’ye doğru ilerleyen platform için Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı. Yaklaşık 11 saat sürecek geçişin ardından platform, 1 Haziran’da Filyos Limanı’na ulaşacak ve 2026’da başlayacağı 20 yıllık görev için hazırlıklarını sürdürecek.



Yolculuğu 11 saat sürecek


Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi'nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.



Ahırkapı Demir Sahası'ndan saat 11.00'de hareket edecek platformun, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nın önünde olması planlanıyor. Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak.



Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi'nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.



Osman Gazi'nin görevi 2026'da başlayacak


Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, buradaki 20 yıllık görevine 1 yıl sonra başlayacak.


Platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.


Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun 140 kişilik personel kapasitesi bulunuyor.


Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğal gaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.


Gelecek yılın ortasında görev yapmaya başlayacak yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.


Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti


Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,
"Geçen yıl temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Osman Gazi'yi inşallah Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız. Platform 2026 yılında Sakarya gaz sahasında üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Karadan 161 kilometre uzaklıkta, adeta bir fabrika gibi çalışarak doğal gaz işleyecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına, yani 20 milyon metreküpe çıkartacak. Osman Gazi'nin devreye girmesiyle 2026'da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız. Filomuza yeni katılan Osman Gazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."
demişti.



#istanbul boğazı
#Osman gazi
#Doğalgaz üretim platformu
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