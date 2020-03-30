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İSTANBUL

İstanbul Büyükçekmece'de barikatları kaldırıp sahilde yürüyüş yaptılar

Büyükçekmece'de 'pes' dedirten görüntü: Barikatları kaldırıp sahilde yürüyüş yaptılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükçekmece sahilinin tüm girişleri barikatlarla araç ve yayalara kapatıldı. Yurt genelinde "Evde kal" çağrıları sürerken uyarıları dinlemeyerek Büyükçekmece sahiline gelenler, yola kurulan barikatı açarak yürüyüş yaptı.

Haber Merkezi DHA
Sahile giden yollara konulan barikatların kaldırıldığı görüldü.
Sahile giden yollara konulan barikatların kaldırıldığı görüldü.

Ülke genelinde koronavirüsün yayılımını durdurmak için yayınlanan genelgeyle sahillerde piknik, spor ya da yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı belediyeler sahillerin tüm girişlerini kapatarak önlem almaya çalıştı. Büyükçekmece Belediyesi de sahile inen tüm yollara barikatlar dizdi ancak yasaklara aldırış etmeyenler barikatları açarak, araçlarını sahile park etti.

DHA
Koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükçekmece sahilinin tüm girişleri barikatlarla araç ve yayalara kapatıldı.

Araçlarını park edenlerin spor ya da yürüyüş yapmak için sahile geldiği görüldü. Sahile piknik yapmaya gelenler oldu. Zabıta ekipleri barikatları tekrardan kapatırken sahili boşaltmaları için anonslar yaptı.

DHA
Yurt genelinde "Evde kal" çağrıları sürerken uyarıları dinlemeyerek Büyükçekmece sahiline gelenler, yola kurulan barikatı açarak yürüyüş yaptı.


Sahile ailesiyle gelen bir vatandaş, "Benim gibi burada yürüyüş yapanlar, spor yapanlar var. Bunlar çok keyfi hareketler ama biz şu aşamada en azından 'Bir saat çocuklarımızı nasıl oyalayabiliriz en sakin neresi olur?' diye düşündük. Bu yüzden buraya geldik. Başkaları da bizim gibi düşünmek zorunda kalıyor. Bunu ne kadar tutabilirsiniz? Çocuğu ne kadar zapt edebilirsiniz? Evde aktiviteler yapıyoruz ama nereye kadar tutabiliriz" dedi.

Büyükçekmece'de 'pes' dedirten görüntü: Barikatları kaldırıp sahilde yürüyüş yaptılar
FOTOĞRAF 6
Title
Ülke genelinde koronavirüsün yayılımını durdurmak için yayınlanan genelgeyle sahillerde piknik, spor ya da yürüyüş yapmak yasaklandı.
Title
Bazı belediyeler sahillerin tüm girişlerini kapatarak önlem almaya çalıştı.
Title
Büyükçekmece Belediyesi de sahile inen tüm yollara barikatlar dizdi ancak yasaklara aldırış etmeyenler barikatları açarak, araçlarını sahile park etti.
Title
Araçlarını park edenlerin spor ya da yürüyüş yapmak için sahile geldiği görüldü. Sahile piknik yapmaya gelenler oldu.
Title
Zabıta ekipleri barikatları tekrardan kapatırken sahili boşaltmaları için anonslar yaptı.
Title
Sahile ailesiyle gelen bir vatandaş, Benim gibi burada yürüyüş yapanlar, spor yapanlar var. Bunlar çok keyfi hareketler ama biz şu aşamada en azından 'Bir saat çocuklarımızı nasıl oyalayabiliriz en sakin neresi olur?' diye düşündük. Bu yüzden buraya geldik. Başkaları da bizim gibi düşünmek zorunda kalıyor. Bunu ne kadar tutabilirsiniz? Çocuğu ne kadar zapt edebilirsiniz? Evde aktiviteler yapıyoruz ama nereye kadar tutabiliriz. diye konuştu.
Büyükçekmece'de 'pes' dedirten görüntü: Barikatları kaldırıp sahilde yürüyüş yaptılar
Koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükçekmece sahilinin tüm girişleri barikatlarla araç ve yayalara kapatıldı. Yurt genelinde "Evde kal" çağrıları sürerken uyarıları dinlemeyerek Büyükçekmece sahiline gelenler, yola kurulan barikatı açarak yürüyüş yaptı.
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