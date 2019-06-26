Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Esenyurtta hareketli dakikalar 2 bekçi yaralandı
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta hareketli dakikalar: 2 bekçi yaralandı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar: 2 bekçi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bekçilere, bir grup sopalarla saldırdı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda iki bekçi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı.

Esenyurt'taki olay, Akçaburgaz Mahallesi Deliorman Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı.

'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, bir gruptan şüphelenerek GBT sorgulaması ve üst araması yapmak istedi. Gruptakiler bekçilere yanlarındaki sopalarla saldırdı.

Yaşanan arbedenin ardından bekçiler takviye ekip istedi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve ambulanslar olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri önce havaya ateş açtı ardından da biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Ardından saldırganlar gözaltına alındı.

Yaralanan iki bekçi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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