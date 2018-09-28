İstanbul gençlik başkenti olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içinde katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde BM çatısında gençlerle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekerek, bu yöndeki eksikliğe işaret etti. Erdoğan, İstanbul Bakırköy’de geçen yıl yapımına başlanan gençlik merkezini BM için tahsis edebileceklerini söyledi.

STAJ İMKANI

Söz konusu merkeze ilişkin ise detaylar belli olmaya başladı. 33 bin metrekarelik bir alana yapılan merkezde kütüphane, atölye ve derslikler yer alıyor. Yılda 5 bin gece yarı zamanlı iş imkanı sunacak olan merkez ilk etapta 500 gence uluslararası kuruluşlarda staj yapma imkanı sağlayacak.

PROJEDE ÇALIŞACAKLAR

Merkez, yurt dışından yabancı diplomatlar, siyasetçiler, bakanlar ve liderleri Türkiye’deki gençlerle buluşturacak. Uluslararası gençlik organizasyonları için iletişim merkezi fonksiyonunu da taşıyacak olan gençlik merkezi, farklı ülkelerden gelen gençler yıl boyu birçok projede görev yapmasına olanak sağlayacak. Merkez, Türkiye’deki ve dünyadaki gençleri daha ileriye nasıl götürülebilmesi yönünde projeler hazırlayacak. İki yıl içinde bitirilmesi öngörülen merkezin bittiğinde dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyacak.

TÜRKİYE'DE 4 OFİS VAR

Türkiye’nin dış politikada artan ağırlığı barındırdığı BM kuruluşlarının sayısına da yansıdı. BM Nüfus Fonu UNFPA’nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi İstanbul’a taşınırken, BM Kalkınma Programı UNDP’nin Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi de İstanbul’da konuşlandırıldı.

ÇOCUK OFİSİ AÇILACAK

UNDP Avrupa ve BDP Bölge Ofisi’nin ve BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi’nin Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu bölgesel ofisinin İstanbul’a yerleştirilmesi de sağlandı. BM Çocuklara Yardım Fonu’nun İstanbul’da sürekli bir işbirliği ofisi açmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

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Trafik daha da rahatlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin Bakırköy'deki ek hizmet binasındaki Ulaşım Yönetim Merkezi'ni (UYM) ziyaret etti. UYM'de yapılan işlemler hakkında bilgi veren Uysal, belediyenin kuruluşu alan İSBAK tarafından üretilen yerli ve milli yazılım programları ile hayata geçirilen akıllı çözümler sayesinde İstanbul genelindeki trafiğin yüzde 17 azaldığını söyledi.

HIZLI ÇÖZÜM BULUNACAK

Akıllı çözümler sayesinde olumlu ve verimli neticeler alındığını anlatan Uysal şöyle konuştu: "Bu yönetim merkezinde yapılan çalışmalarla İstanbul’da trafik daha da rahatlayacak. İstanbul’da trafik problemleri daha çabuk çözüm bulacak. Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’de de burada yapılan çalışmalar örnek alınarak birçok probleme çözüm bulunacak. İstanbul’da yıllar önce, 1,5-2 milyon aracın olduğu dönem ki trafik sıkışıklığı ile bugün 3,5 milyon aracın yol açtığı sıkışıklık düşünülüp bir kıyaslama yapıldığında trafik yoğunluğunda önemli bir düşüşün olduğu görülecektir.”