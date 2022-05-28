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İSTANBUL

Kuzguncuklu minikler fideleri toprağa ektiler

Üsküdar Belediyesi ‘Kuzguncuk Bostanı Projesi’ çerçevesinde bostan olarak belirlenen ve ekime hazır hale getirilen dikim alanında fide dikim şenliği düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Kuzguncuklu minikler fideleri toprağa ektiler ​
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte fidelerini toprağa diken ve fidelere can suyu veren çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Üsküdar Belediyesi ‘Kuzguncuk Bostanı Projesi’ çerçevesinde bostan olarak belirlenen ve ekime hazır hale getirilen dikim alanında fide dikim şenliği düzenledi. ‘Kuzguncuk Bostanı Bahar Şenliği’ etkinliğinde domates, salatalık, biber ve patlıcan tohumları ekilerek, fideler dikildi. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte fidelerini toprağa diken ve fidelere can suyu veren çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Fidan dikme şenliği sonunda vatandaşlara elma ve fesleğen armağan edildi.

Fide dikme şenliğine, Kuzguncuk Muhtarı Faik Kaptan, Kuzguncuk Derneği Başkanı Tülay Onat, Rum Kilisesi Vakıf Başkanı Sava Kotam, Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Edvard Ayvazyan, Musevi Sinagogu Vakıf Başkanı Ethem Arutan ve Kuzguncuk Cami İmamı Aydın Vatan katılım sağladı.

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