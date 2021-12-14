Gündem Toprak Ana Günü Şilede coşkuyla kutlandı
İSTANBUL

Toprak Ana Günü Şile'de coşkuyla kutlandı

Şile Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Toprak Ana Günü etkinliği, Şile Yeryüzü Pazarı’nda coşkuyla kutlandı. Yoğun ilgi gören ve 7’den 70’e doğal gıda tutkunlarının buluştuğu etkinlik kapsamında düzenlenen atölyeler ile misafirler farklı deneyimler yaşayarak üretimini öğrendikleri ürünlerin aynı zamanda tadımını da yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Toprak Ana Günü Şilede coşkuyla kutlandı
Toprak Ana Günü etkinliği, Şile Yeryüzü Pazarı’nda coşkuyla kutlandı.

Şile Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Toprak Ana Günü etkinliği, Şile Yeryüzü Pazarı’nda coşkuyla kutlandı. Yoğun ilgi gören ve 7’den 70’e doğal gıda tutkunlarının buluştuğu etkinlik kapsamında düzenlenen atölyeler ile misafirler farklı deneyimler yaşayarak üretimini öğrendikleri ürünlerin aynı zamanda tadımını da yaptı.

Etkinlikte birbirinden farklı atölyeler misafirlerin yoğun ilgisini çekti. Toprak Ana etkinliklerine devam ettiklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu ve benzer etkinlikleri önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz. Doğallığımızın en büyük zenginliğimiz bunu yaşamaya ve yaşatmaya gayret edeceğiz” dedi.

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