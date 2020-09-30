İstanbul'da hava bugün nasıl olacak: Meteoroloji son tahminleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin batısı ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

OYNAT 00:59 Sakarya'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kamerada Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dışarıda bulunan vatandaşlar binalara girerek kendilerini korudu. Bazı yerlerde dolu nedeniyle yer beyaza büründü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 İstanbul'daki dolu yağışı denizde böyle görüntülendi: Dolu tanelerinin denize kurşun gibi düştüğü görülüyor Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Yağışa denizde yakalanan vatandaşlar denize kurşun gibi düşen dolu tanelerini böyle görüntüledi. BiP'te paylaş

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