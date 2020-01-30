Gündem İstanbul Havalimanında iki haftada 10 binin üzerinde maske satıldı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda iki haftada 10 binin üzerinde maske satıldı

İstanbul Havalimanı'nda iki haftada 10 binin üzerinde maske satıldı

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle başta bu ülkeye seyahat edecekler olmak üzere çok sayıda yolcu, İstanbul Havalimanı’ndaki eczanelere yoğun ilgi gösteriyor. Taleplere yetişmekte zorlanan eczanelerde iki haftalık sürede 10 binin üzerinde maske satıldı.

Haber Merkezi İHA
Korona virüsünden sonra Çin’e gidecek olan yolcular, kutu kutu maske alıyor.
Korona virüsünden sonra Çin’e gidecek olan yolcular, kutu kutu maske alıyor.

Çin’in 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinden yayılan Corona virüsü vakası her geçen gün artmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için Çin’in yanı sıra dünya genelinde bir dizi önlemler alınırken, İstanbul Havalimanı’nda da termal kameralı uygulama başlatılmıştı. Alınan önlemlerin yanı sıra virüs endişesiyle bireysel önlem almak isteyenler de son günlerde koruyucu maskelere yoğun ilgi göstermeye başladı.

DHA
Korona virüsünden sonra Çin’e gidecek olan yolcular, kutu kutu maske alıyor.

İstanbul Havalimanı’ndan özellikle Çin’e seyahat edecekler olmak üzere çok sayıda yolcu, havalimanındaki eczanelere akın ediyor.

Havalimanındaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı.

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“Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu”

Son iki haftada yolcuların koruyucu maskelere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Eczacı Nurcan Erkul, “Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Korona virüsünden sonra Çin’e gidecek olan vatandaşlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50’si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler” diye konuştu.

Havalimanındaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı.

“Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz”

Taleplere yetişmekte zaman zaman güçlük çektiklerini dile getiren Erkul, “Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerlerde alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu yüzden satışların bu kadar çok olması karaborsada da sağlıksız ortamlarda üretilen maskeler satılmaya başlandı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonun sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin’de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk" ifadelerine yer verdi.

Havalimanında maske satışları patladı
FOTOĞRAF 15
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Çin’in 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinden yayılan Corona virüsü vakası her geçen gün artmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için Çin’in yanı sıra dünya genelinde bir dizi önlemler alınırken, İstanbul Havalimanı’nda da termal kameralı uygulama başlatılmıştı.
Title
Alınan önlemlerin yanı sıra virüs endişesiyle bireysel önlem almak isteyenler de son günlerde koruyucu maskelere yoğun ilgi göstermeye başladı.
Title
İstanbul Havalimanı’ndan özellikle Çin’e seyahat edecekler olmak üzere çok sayıda yolcu, havalimanındaki eczanelere akın ediyor.
Title
Eczacı Nurcan Erkul, virüsün yayılmaya başladığı haberlerinden sonra 10 bini aşkın maske satışı olduğunu belirterek, Son iki haftada yolcular koruyucu maskelere yoğun ilgi gösteriyor dedi.
Title
Eczacı Erkul, Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Korona virüsünden sonra Çin’e gidecek olan vatandaşlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar diye konuştu.
Title
Taleplere yetişmekte zaman zaman güçlük çektiklerini dile getiren Erkul, “Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerlerde alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmeye çalışıyoruz dedi.
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Çin'e seyahat edecek yolcular, havalimanındaki eczanelere akın ediyor.
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Havalimanında maske satışları patladı
Tüm dünyaya korku salan koronavirüs nedeniyle, Çin'e seyahat edecekler başta olmak üzere çok sayıda yolcu, İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelere yoğun ilgi gösteriyor. Taleplere yetişmekte zorlanan eczanelerde iki haftalık sürede 10 binin üzerinde maske satıldı.


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