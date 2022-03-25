Gündem İstanbul Havalimanında pırlanta operasyonu Cebinden servet çıktı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda pırlanta operasyonu: Cebinden servet çıktı

İstanbul Havalimanı’nda yarım kiloya yakın kaçak pırlanta yakalandı. Hindistan uyruklu yolcunun yurda kaçak olarak sokmaya çalıştığı farklı boy ve karatlarda 467.09 gram pırlanta ele geçirildi.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
İstanbul Havalimanında pırlanta operasyonu: Cebinden servet çıktı
Hindistan uyruklu yolcunun ceplerinde 467.09 gram pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda yarım kiloya yakın kaçak pırlanta yakalandı. Geçtiğimiz Şubat ayında Bahreyn’den İstanbul’a gelen Hindistan uyruklu S.H.S. polisin takibine takıldı.

İstanbul Havalimanı’nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu
OYNAT 00:59
İstanbul Havalimanı’nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yasa dışı yollarla Libya ve Rusya'ya götürülmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Pasaport kontrol noktası ve bagaj alım alanını geçen yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü birimleri, şahsı yakın takibe aldı. Durdurulan yolcunun üst aramasında pantolon içinde sağ ve sol cep bölümlerine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte, yurda kaçak yolla sokulmak istenen farklı boy ve karatlarda 467.09 gram pırlanta ele geçirildi. Pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan yolcu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Değeri 500 bin lira
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