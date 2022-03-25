İstanbul Havalimanı'nda pırlanta operasyonu: Cebinden servet çıktı

İstanbul Havalimanı’nda yarım kiloya yakın kaçak pırlanta yakalandı. Geçtiğimiz Şubat ayında Bahreyn’den İstanbul’a gelen Hindistan uyruklu S.H.S. polisin takibine takıldı.
Pasaport kontrol noktası ve bagaj alım alanını geçen yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü birimleri, şahsı yakın takibe aldı. Durdurulan yolcunun üst aramasında pantolon içinde sağ ve sol cep bölümlerine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte, yurda kaçak yolla sokulmak istenen farklı boy ve karatlarda 467.09 gram pırlanta ele geçirildi. Pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan yolcu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.