İstanbul için peş peşe fırtına uyarısı: Hızı 80 kilometreyi bulacak

İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.
İstanbul Valiliğinden de uyarı geldi
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, İstanbul il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.