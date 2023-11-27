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İstanbul için peş peşe fırtına uyarısı: Hızı 80 kilometreyi bulacak

Meteorolojiden ve Valilikten İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın hızının saatte 50-80 km esmesinin beklendiği aktarıldı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:56 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün
yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden de uyarı geldi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, İstanbul il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

#İstanbul
#Sıcaklık
#Meteoroloji
27 dakika önce
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