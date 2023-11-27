İstanbul için peş peşe fırtına uyarısı: Hızı 80 kilometreyi bulacak

yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, bu kış hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını ve bu ayların bol yağışlı geçeceğini belirtti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, İstanbul il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.