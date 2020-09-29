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İSTANBUL

İstanbul için son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük İstanbul hava durumu

Meteorolojiden İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji, İstanbul için son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul için yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde İstanbul’un Avrupa Yakasının batısındaki 4 ilçeye kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojiden İstanbul için yeni yapılan uyarıda da, saat 12.20-14.00 arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiği duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Meteorolojiden İstanbul'un bazı ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul'un bazı ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün 11:00-12:30 saatleri arasında İstanbul’un Avrupa Yakasının batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

Bir uyarı daha yapıldı

Meteorolojinden İstanbul için yeni uyarı yapıldı.

  • Yapılan açıklamada, "12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 29 ile yağış uyarısı
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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 29 ile yağış uyarısı

Boğazın üstünde kara bulutlar

İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğazı kaplayan bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.

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