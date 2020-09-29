İstanbul için son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük İstanbul hava durumu Meteorolojiden İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat Meteoroloji, İstanbul için son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul için yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde İstanbul’un Avrupa Yakasının batısındaki 4 ilçeye kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojiden İstanbul için yeni yapılan uyarıda da, saat 12.20-14.00 arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiği duyuruldu.

Haber Merkezi 29 Eylül 2020, 11:34 Son Güncelleme: 29 Eylül 2020, 12:45 Yeni Şafak DHA