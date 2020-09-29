Meteorolojiden İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün 11:00-12:30 saatleri arasında İstanbul’un Avrupa Yakasının batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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Bir uyarı daha yapıldı
Meteorolojinden İstanbul için yeni uyarı yapıldı.
- Yapılan açıklamada, "12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Boğazın üstünde kara bulutlar
İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğazı kaplayan bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.