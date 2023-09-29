İstanbul merkezli 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu': 45 şahıs yakalandı 22 paravan şirket tespit edildi

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri de paylaştı.
"10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı"
Yerlikaya, "İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur" açıklamasında bulundu.
Bakan Yerlikaya, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.