|
Gündem

İstanbul merkezli 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu': 45 şahıs yakalandı 22 paravan şirket tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 'Sibergöz Operasyonu' gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahısın yakalandığını, 22 paravan şirketin tespit edildiğini duyurdu.

Halil Akkoç
15:29 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri de paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri de paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında
'Sibergöz Operasyonu'
düzenlendi.
Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet A. adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi
" ifadelerini kullandı.

"10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı"

Yerlikaya, "İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

#İstanbul
#Ali Yerlikaya
#Sibergöz Operasyonu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Barcelona - Sevilla Canlı Sonuç Ekranı