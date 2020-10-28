İstanbul Sarıyer'de jandarmadan sahte içki operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından depoya geldiği anda sahte bandrollü sahte içkiler ile yakalanan (K.G.)’nin Jandarma’daki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince; Sarıyer’de (K.G.) isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sakladığı depo adresi belirlendi.

Jandarmadan sahte içkiye geçit yok

Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Sarıyer’deki belirlenen adrese baskın düzenledi.

GÜNDEM Sahte içkide korkunç detay: Ölüm kargo ile geldi

Sahte içkiler dağıtım için depoda hazır bekliyordu

Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette 750 litre sahte rakı ile 750 litre sahte votka olmak üzere toplam 1.500 litre sahte bandrolü içki ele geçirilirken iş yeri sahibi (K.G.), hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

REKLAM

Gözle gerçeğinden ayırt etmek imkansızdı

Depoda yapılan aramalarda ancak yetkili kurumlarda bulunan Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımı ile sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 cl lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 1,5 ton sahte rakı ve sahte votka ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulduğu, yakalanan iş yeri sahibi (K.G.)’nin ise Jandarma’daki işlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma uyarıyor