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İSTANBUL

İstanbul Sarıyer'de jandarmadan sahte içki operasyonu

İstanbul Sarıyer'de jandarmadan sahte içki operasyonu

Ülkemizde son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer’de bulunduğu tespit edilen sahte içki deposuna baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 750 litre sahte rakı ve 750 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 500 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depoya düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Depoya düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından depoya geldiği anda sahte bandrollü sahte içkiler ile yakalanan (K.G.)’nin Jandarma’daki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince; Sarıyer’de (K.G.) isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sakladığı depo adresi belirlendi.

Jandarmadan sahte içkiye geçit yok

Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Sarıyer’deki belirlenen adrese baskın düzenledi.

Sahte içkide korkunç detay: Ölüm kargo ile geldi
GÜNDEM
Sahte içkide korkunç detay: Ölüm kargo ile geldi

Sahte içkiler dağıtım için depoda hazır bekliyordu

Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette 750 litre sahte rakı ile 750 litre sahte votka olmak üzere toplam 1.500 litre sahte bandrolü içki ele geçirilirken iş yeri sahibi (K.G.), hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Gözle gerçeğinden ayırt etmek imkansızdı

Depoda yapılan aramalarda ancak yetkili kurumlarda bulunan Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımı ile sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 cl lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 1,5 ton sahte rakı ve sahte votka ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulduğu, yakalanan iş yeri sahibi (K.G.)’nin ise Jandarma’daki işlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma uyarıyor

  • Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.
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