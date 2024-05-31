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İstanbul semalarında hareketli dakikalar: Suudi Arabistan'a giden kargo uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde hareketli anlar yaşandı. Lüksemburg-Dammam seferini yapan Boeing B748 tipi kargo uçağının iniş takımlarında sorun meydana geldi. Bunun üzerine uçak acil iniş yaparken havalimanı da bir süreliğine uçuşlara durduruldu.

23:44 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 23:45 - 31/05/2024 Cuma
DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı (Foto: Arşiv)
Sabiha Gökçen Havalimanı (Foto: Arşiv)

Lüksemburg'un başkenti Lüksemburg'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine gitmekte olan kargo uçağı iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Özel bir kargo şirketine ait LX-VBC kuyruk tescilli Lüksemburg-Dammam seferini yapan Boeing B748 tipi uçağın iniş takımlarında sorun meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Havalimanı bir süre uçuşlara durduruldu

Bunun üzerine apronda ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri hazır bekletilirken, havalimanı bir süre uçuşlara durduruldu.

Kargo uçağı saat 22.45'de inişini sorunsuz gerçekleştiren, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



#İstanbul
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Lüksemburg
#Dammam
#Suudi Arabistan
#Acil İniş
1 saat önce
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