İstanbul semalarında leylek alarmı

İstanbul Hava sahasında uçakların uçuş güzergahında bulunan leylek sürüleri nedeniyle uçuş güvenliğini tehlikeye sokmamak için pilotların, hava trafik kontrolörlerini bilgilendirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan ve Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp seferini yapan uçağın pilotu kalkıştan bir süre sonra leylek sürüsü fark etti.

2 bin, 2 bin 500 feet yükseklikte çok sayıda leylek sürüsü fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezine durumu bildirerek, diğer pilotları uyardı.