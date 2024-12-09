İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, çarşamba sabahına kadar yer yer sağanak beklendiğini açıkladı. (Foto: Arşiv)
İstanbul Valiliği, şehir genelinde devam eden yağışların önümüzdeki iki gün boyunca süreceğini bildirildi. Çarşamba sabahına kadar devam edecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirten Valilik, ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağış etkili oldu.
Şehir genelinde etkili olan yağışlara ilişkin İstanbul Valiliği'nden yeni bir uyarı geldi.
X hesabından paylaşımda bulunan Valilik, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini belirtti.
Vatandaşlara 'tedbir' uyarısı
Vatandaşlara 'tedbir' uyarısı
Metrekareye 25 ile 60 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini ifade eden Valilik, "
Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi oluşan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
" ifadelerini kullandı.
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