İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

#Meteoroloji’ye göre;



🟨 #İstanbul’da devam eden sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Çarşamba günü (11.12.20024) sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklenmektedir.⛈️☔️



⚠️ Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını,… pic.twitter.com/juSbLw0Acy