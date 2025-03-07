İstanbul Valiliği'nden sahipsiz köpekler ile ilgili genelge: 17 Mart son gün

İstanbul Valiliği, sahipsiz köpekler ilgili yeni bir genelge yayımlayarak, belediyelerden bakımevi alanı tahsis işlemlerini 17 Mart'a kadar tamamlamalarını talep etti.
Genelgede; sahipsiz hayvanlar, özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin Yerel Yönetimler tarafından ivedilikle alınması istendi.
17 Mart son gün
Belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinde süreci hızlandırmak amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemi ile sürece dahil edilmesi gerektiği de vurgulandı.