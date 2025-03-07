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İstanbul Valiliği'nden sahipsiz köpekler ile ilgili genelge: 17 Mart son gün

İstanbul Valiliği'nden sahipsiz köpekler ile ilgili genelge: 17 Mart son gün

11:567/03/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul Valiliği, sahipsiz köpekler ilgili yeni bir genelge yayımlayarak, belediyelerden bakımevi alanı tahsis işlemlerini 17 Mart'a kadar tamamlamalarını talep etti.

İstanbul Valiliği
tarafından belediyelere gönderilen genelgede, insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla, hayvanların rahat yaşamlarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler yapan, 7527 sayılı Kanun 02.08.2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 'Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları'nın belirlendiği belirtildi.

Genelgede; sahipsiz hayvanlar, özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin Yerel Yönetimler tarafından ivedilikle alınması istendi.


17 Mart son gün


Belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinde süreci hızlandırmak amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemi ile sürece dahil edilmesi gerektiği de vurgulandı.


#İstanbul Valiliği
#sokak hayvanları
#belediye

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