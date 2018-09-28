Gündem İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı
İSTANBUL

İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Kastamonu hava durumu

İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
  • İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Adana: Az bulutlu ve açık 33
  • Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
  • Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı 20
  • Trabzon: Parçalı çok bulutlu 20
  • Erzurum: Az bulutlu 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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