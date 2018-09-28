İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Kastamonu hava durumu İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi 28 Eylül 2018, 09:31 Son Güncelleme: 28 Eylül 2018, 10:24 IHA