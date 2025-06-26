İstanbul’a kiralık sosyal konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kiraları aşağı çekmek için hem Anadolu hem de Avrupa yakasına kiralık konut yapacaklarını açıkladı. Kurum, “İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınma sürecine de start veriyoruz” dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı “Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İş Birliği Olanaklarını Değerlendirmek” ana gündemi ile gerçek- leştirildi. Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kira artışlarını, kiralık konut yaparak aşağıya çekmeyi planladıklarını söyledi.
SANAYİDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLIYOR
Kurum, yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatacaklarını belirterek, "İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında, Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız" dedi. "İstanbul’daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum" diyen Kurum, “İstanbul Sanayi Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı iş birliği ile Sanayide Dönüşüm Projesi’ni başlatıyoruz. İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınma sürecine start veriyoruz. Sadece dönüşümle 520 milyon avroluk kazancı ülkemize kazandıracağız” diye konuştu.
REKABET İÇİN DİJİTALE AĞIRLIK VERMELİYİZ
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, günümüzde küresel anlamda rekabetçi olabilmek için sektörlerin daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olmasının bir gereklilik halini aldığına dikkat çekti. Bahçıvan, şunları kaydetti: “Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın hız kazanması gerektiğine inanıyoruz."