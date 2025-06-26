İstanbul’a kiralık sosyal konut

Kurum, yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatacaklarını belirterek, "İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında, Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız" dedi. "İstanbul’daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum" diyen Kurum, “İstanbul Sanayi Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı iş birliği ile Sanayide Dönüşüm Projesi’ni başlatıyoruz. İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınma sürecine start veriyoruz. Sadece dönüşümle 520 milyon avroluk kazancı ülkemize kazandıracağız” diye konuştu.