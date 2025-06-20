Mayısta 130 bin konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 130 bin 25 oldu. Konut satışları yılın ilk 5 ayında da yüzde 25,4 yükselerek 584 bini aştı. İpotekli satışlarda yıllık bazda yaşanan yüzde 95,9'luk artış dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,6 artışla 130 bin 25’e çıktı. Bu rakam, yılın ilk beş ayındaki en yüksek aylık satış olarak kayıtlara geçti. Konut satışları yılın ilk beş ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında artarak 584 bin 170’e yükseldi. İstanbul, 22 bin 103 ile mayısta en çok konutun satıldığı il oldu. İstanbul'u 11 bin 975 konut satışıyla Ankara, 7 bin 817 ile İzmir takip etti.
YABANCI ALIMLARI AZALDI
Mayısta yabancılara 1.771 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, mayısta yıllık bazda yüzde 14,2 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılanların payı yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 648 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 594 konutla Antalya ve 145 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 7 bin 789’a düştü. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayısta Rusya vatandaşları, Türkiye’den 274 konut satın aldı. Rusya'yı, 133 konutla İran ve 127 adetle Almanya vatandaşları izledi.
İPOTEKLİDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ
Ülke genelinde ipotekli konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 artışla 19 bin 412 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,7 artışla 88 bin 606’ya yükseldi. Mayıs ayındaki ipotekli satışların 4 bin 674’ü, ocak-mayıs dönemindeki satışların 21 bin 62’si ilk el satışları olarak belirlendi.
İkinci el %20 yükseldi
- Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 495 bin 564 adedi buldu. Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, mayısta yıllık bazda yüzde 11,2 artarak 39 bin 546’ya ulaştı. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış göstererek 90 bin 479 olarak hesaplandı.