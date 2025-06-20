Mayısta 130 bin konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,6 artışla 130 bin 25’e çıktı. Bu rakam, yılın ilk beş ayındaki en yüksek aylık satış olarak kayıtlara geçti. Konut satışları yılın ilk beş ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında artarak 584 bin 170’e yükseldi. İstanbul, 22 bin 103 ile mayısta en çok konutun satıldığı il oldu. İstanbul'u 11 bin 975 konut satışıyla Ankara, 7 bin 817 ile İzmir takip etti.