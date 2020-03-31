Gündem İstanbulda 1,5 milyon liralık uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu'nda 1,5 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 1,5 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul Beyoğlu'nda gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, vatandaşları zehirleyen bir torbacıyı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde ve aracında arama yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan toplamda satışa hazır 340 adet toz esrar bulurken devam eden çalışmalarda ise bir adreste 13 kilogram toz esrar ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi İHA DHA
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular...
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular...

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Haliç Polis Merkezi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişiyi bir süre önce fiziki takibe aldı. Takibe aldıkları kişinin otomobille mahalle aralarında uyuşturucu madde sattığını tespit eden polisler, şüpheliyi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Sorguya alınan 'torbacı' diye tabir edilen kişi, polise aynı bölgede satış yapan bir başka arkadaşının ismini verdi. Polis, diğer torbacıyı da gözaltına aldı.

Torbacılar yapılan çapraz sorgulamada, uyuşturucu maddeyi tedarik ettikleri 3'üncü bir kişinin ismini verdi. Haliç Polis Merkezi Amirliğine bağlı polis ekipleri, adresini tespit ettikleri tedarikçiyi bir süre takip etti. Savcılıktan alınan arama kararının ardından, tedarikçinin evine şok baskın düzenlendi.


Baskında, 1,5 milyon lira değerinde olduğu tespit edilen, 20 kilogram toz esrar, 5 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 paket toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin sorguları devam ediyor.

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