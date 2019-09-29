Yalova'da korkutan deprem: 3.6 büyüklüğünde oldu

Marmara Denizi'nde saat 09.10'da Yalova açıklarında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken, AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Yerin 10.6 km derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi.
Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 10.6 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.
Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği sarsıntılarda panik de yaşanmadı.