Gündem Yalovada korkutan deprem 36 büyüklüğünde oldu
İSTANBUL

İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Yalova'da korkutan deprem: 3.6 büyüklüğünde oldu

Marmara Denizi'nde saat 09.10'da Yalova açıklarında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken, AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Yerin 10.6 km derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Haber Merkezi IHA
5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi.

Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 10.6 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği sarsıntılarda panik de yaşanmadı.

İşte deprem anında hayat kurtaracak hareket: Çök, kapan ve tutun!
OYNAT 02:50
İşte deprem anında hayat kurtaracak hareket: Çök, kapan ve tutun!
Depreme evde ya da iş yerinde yakalandıysak yapmamız gerekenleri AFAD'ın deprem Simülasyon Merkezi'ndeki uzmanlar uygulamalı olarak TVNET'e anlattı.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
FOTOĞRAF 27
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı.
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Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.
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Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.
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İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.
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Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.





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