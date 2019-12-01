İstanbul’da 35 hakim-savcı evi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün hakim ve savcı adayları çalışma evlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul’da örgüt üyesi hakim ve savcı adayları için 35 ev açıldığı ortaya çıktı. Adreslerin tamamı İstanbul Anadolu yakasında yer alırken, öğrencilerin bu evlerde kira kontratı, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri tespit edildi. Abonelikleri bulunan kişilerin dahi bu evleri hiçbir zaman sabit ikametgah olarak göstermedikleri belirlendi. Örgüt üyesi hakim-savcı adaylarının telefonları tek tek incelemeye alındı. Şüphelilerin sınav dönemlerinde MERNİS adresleri ile baz bilgilerinin uyum göstermediği, örgüte ait evlerde HTS kayıtlarının olduğu tespit edildi. Adli yargı sınavında başarısız olan veya örgüte bağlılıkları düşük görünen adayların, FETÖ’nün avukatlık birimine yönlendirildiği belirlendi.

MÜLAKAT PROVASI

Soruşturmada en önemli tespitlerden biri de hakim ve savcı adaylarının örgüt evlerine yerleştirilmeden önce veya mülakattan sonra, örgüt abileri tarafından sabit ankesörlü hatlardan aranmaları oldu. Bu tespite hem itirafçı beyanları, hem de alınan raporlarla ulaşıldı. 2014 yılına kadar ankesörlü telefonla haberleşen adaylar, bu tarihten sonra örgütün geliştirdiği kriptolu haberleşme programları Eagle, Kakao ve Tango’yu kullanmış. Sınavlarda başarılı olan aday öğrencilerin örgüt çalışma evinden ayrılarak “mülakat evleri”ne gönderildikleri ve bu adreslerde prova yaptıkları belirlendi. Örgüt üyelerine mülakatta giyecekleri kıyafetler giydirilip sözde komisyon oluşturularak çıkabilecek sorulara yönelik soru-cevap eğitimi verilmiş. Mülakatı geçip stajyer hakim ve savcı olacak şüpheliler için de “staj evleri” oluşturulmuş.

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İtiraf etti

Örgütün hakim ve savcı adayları evlerinde kalan şüphelilerden Onur Göksu hakkında iddianame düzenlendi. Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Göksu ile aynı evde kaldığını söyleyen çok sayıda tanık çıktı. Göksu da verdiği ifadede örgüte ait bu evlerde kaldığını kabul etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Göksu’nun verdiği bilgiler yeterli bulunmadı.