İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul’da saat 13:59’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak saat 23.20'de 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 21.16 km. Silivri (Istanbul)
Tarih-Saat : 26.09.2019, 23:20:18 TSİ
Enlem : 40.8721 N
Boylam : 28.2490 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/XAPHFcmNgT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, yaptığı ilk açıklamada artçılar olacağını söylemiş; Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da “Artçı depremler bir iki hafta sürecek. Duyarlı olalım” yorumunu yapmıştı.
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Bu akşam şiddetli bir #deprem olacak şeklinde ses kaydı ve whatsapp ile yayılan bilgiler doğru değil.
Evlerinizde hasar yoksa geceyi evinizde geçirebilirsiniz.
Artçı depremler bir iki hafta sürecek. Duyarlı olalım.
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