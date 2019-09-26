İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul’da saat 13:59’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak saat 23.20'de 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

#Deprem

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Marmara Denizi, 21.16 km. Silivri (Istanbul)

Tarih-Saat : 26.09.2019, 23:20:18 TSİ

Enlem : 40.8721 N

Boylam : 28.2490 E

Derinlik : 7.02 km

Detay : https://t.co/XAPHFcmNgT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) 26 Eylül 2019



AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, yaptığı ilk açıklamada artçılar olacağını söylemiş; Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da “Artçı depremler bir iki hafta sürecek. Duyarlı olalım” yorumunu yapmıştı.

📍BİLGİLENDİRME



Bu akşam şiddetli bir #deprem olacak şeklinde ses kaydı ve whatsapp ile yayılan bilgiler doğru değil.



Evlerinizde hasar yoksa geceyi evinizde geçirebilirsiniz.



Artçı depremler bir iki hafta sürecek. Duyarlı olalım. — Kerem Kınık (@drkerem) 26 Eylül 2019