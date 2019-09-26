Gündem İstanbulda 39 büyüklüğünde bir deprem daha
İSTANBUL

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul’da öğlen saatlerinde yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Saat 23.20'de şiddeti 3.9 merkez üssü ise Silivri olan bir deprem daha yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’da saat 13:59’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak saat 23.20'de 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.


AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, yaptığı ilk açıklamada artçılar olacağını söylemiş; Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da “Artçı depremler bir iki hafta sürecek. Duyarlı olalım” yorumunu yapmıştı.

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