Gündem İstanbulda 58 büyüklüğündeki depremin ardından 314 artçı oldu
İSTANBUL

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 314 artçı oldu

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 314 artçı oldu

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü 5.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.
İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü 5.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Silivri'de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Silivri açıklarında 26 Eylül'de oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığı belirtildi.

Bakan Kurum açıkladı: Depremde 20 bina ağır hasar aldı
EKONOMİ
Bakan Kurum açıkladı: Depremde 20 bina ağır hasar aldı

20 binada ağır, 58 binada hasar oluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası 2 bin 800 ihbar geldiğini, 213 binada yapılan incelemelerde ise 20 binanın ağır, 58 binanın ise az hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı
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Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı
İstanbul'da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anlar kameralara tarafından kaydedildi. Bir iş yerinde oturan bacağı kırık bir kişi ise depremden böyle kaçtı.

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Esenyurt, Avcılar ve Silivri'de belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Silivri'de deprem sonrası yapılan 65 yapı ihbarını değerlendiren belediye ekipleri, bir bina ve tek katlı bir evde yaşayan vatandaşları tahliye etti.

Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından mühürlenen bina.

Ekipler, ayrıca kamu binalarında yaptıkları çalışmada ise 2 cami ve eskiden anaokulu olarak hizmet veren tek derslikli bir yapıyı, tedbiren mühürledi.

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Silivri'de depremin ardından yapılan incelemede bir bina ile cami mühürlendi
GÜNDEM
Silivri'de depremin ardından yapılan incelemede bir bina ile cami mühürlendi

İlçede ayrıca Silivri Stadı'nın tribün bölümünün tedbiren kapatılması nedeniyle TFF 3. Lig 1. Grup'ta yarın saat 16.00'da oynanacak olan Silivrispor-Manisaspor maçı da Çatalca ilçesinde bulunan Ziya Altınoğlu Stadı'na alındı.

Esenyurt

Esenyurt Belediyesi ekipleri de gelen ihbarlar sonrasında 220 yapıda denetimlerini tamamladı.

Ekipler, denetimler sonrasında bir bina ve 2 metruk yapıyı mühürledi.

Avcılar

Avcılar ilçesinde ise ekiplerin yapılardaki denetimleri sürüyor.

Avcılar Denizköşkler’de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
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Avcılar Denizköşkler’de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
İstanbul'da yaşanan depremde hasar gören Avcılar Denizköşkler Mahallesindeki bir bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler, depremin ardından hasarlı yapılarla ilgili şimdiye kadar 270 denetim yaptı. Kontroller sonrası riskli görülen 3 bina, ekipler tarafından tahliye edildi.

Öte yandan, 3 ilçede de belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılardaki incelemeler devam ediyor.

Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
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Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Yıkılma anı kameraya anbean böyle yansıdı.

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