İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 314 artçı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Silivri'de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
Silivri açıklarında 26 Eylül'de oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığı belirtildi.
#DEPREM: İstanbul, Silivri’de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmiştir.
26 Eylül'de Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 314'e ulaşmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: İstanbul, Silivri’de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmiştir.
20 binada ağır, 58 binada hasar oluştu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası 2 bin 800 ihbar geldiğini, 213 binada yapılan incelemelerde ise 20 binanın ağır, 58 binanın ise az hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.
İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Esenyurt, Avcılar ve Silivri'de belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Silivri'de deprem sonrası yapılan 65 yapı ihbarını değerlendiren belediye ekipleri, bir bina ve tek katlı bir evde yaşayan vatandaşları tahliye etti.
Ekipler, ayrıca kamu binalarında yaptıkları çalışmada ise 2 cami ve eskiden anaokulu olarak hizmet veren tek derslikli bir yapıyı, tedbiren mühürledi.
İlçede ayrıca Silivri Stadı'nın tribün bölümünün tedbiren kapatılması nedeniyle TFF 3. Lig 1. Grup'ta yarın saat 16.00'da oynanacak olan Silivrispor-Manisaspor maçı da Çatalca ilçesinde bulunan Ziya Altınoğlu Stadı'na alındı.
Esenyurt
Esenyurt Belediyesi ekipleri de gelen ihbarlar sonrasında 220 yapıda denetimlerini tamamladı.
Ekipler, denetimler sonrasında bir bina ve 2 metruk yapıyı mühürledi.
Avcılar
Avcılar ilçesinde ise ekiplerin yapılardaki denetimleri sürüyor.
Öte yandan, 3 ilçede de belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılardaki incelemeler devam ediyor.