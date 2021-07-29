Gündem İstanbulda 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı
İSTANBUL

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da hali hazırda yaklaşık 18 bin taksi bulunuyor.

Haber Merkezi AA
İstanbulda 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı
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Temmuz Ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Minibüs ve dolmuş taksi esnafını ilgilendiren teklifte, UKOME üyeleri uzun görüşmelerin ardından uzlaştı. Görüşülen teklif oy birliğiyle geçti.

1000 YENİ TAKSİ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi alt komisyona sevk edildi
GÜNDEM
İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi alt komisyona sevk edildi

İstanbul taksilerinde yeni dönem: Eski araçlar ticari taksi olacak
GÜNDEM
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Eski araçlar ticari taksi olacak

İstanbullu taksiye alınmamaktan yakınıyor: Yolcu seçiyorlar araçlar boş geziyor
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Yabancı turistler ise ücret pazarlığı yapmadan taksiye binmiyor. Taksiciler de plaka sahiplerinin önüne gelene araç verdiği için kaos yaşandığını söylüyor. İstanbul'un en fazla turist çeken mekanlarından olan Taksim'deki otellerde kalan turistler, taksi şoförleriyle ücret konuşmadan taksiye binmiyor. İçinde bebeklerinin bulunduğu iki çocuk arabasıyla bir alışveriş merkezine gitmek isteyen turist çiftin, taksilerle pazarlığı DHA kamerasına takıldı. Turist çift, taksi şoförlerine gidecekleri yeri söyleyip ücret konusunda anlaşma yapmaya çalıştı. Elindeki parayı göstererek pazarlık yapan çift, birçok taksiciyle konuşmak zorunda kalarak taksiye uzun süre binemedi. Turist çift, taksicilerin gidecekleri yer için 120 TL istediklerini, ancak otel görevlilerinin sadece 60 TL vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulunduklarını belirterek ücreti pahalı bulduklarını söyledi.
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Mecidiyeköy'de yaşayan Oya Dereci, Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Taksi şoförleri almıyorlar, gideceğin yönü soruyorlar. Biniyorsun taksiye mesela 17 lira tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana para üstü vermiyor gibi şeyler çok yaşanıyor son dönemlerde. Olabildiğince toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz. Zor durumda kalsam bile binmiyorum diyebilirim dedi. Bir keresinde de taksinin havalimanına gideceğini zannederek durduğunu belirten Dereci, Havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince gideceği mesafe de 15 dakikalık bir mesafeydi, beni almadı. Almıyoruz dedi. Taksilere binmiyorum. Çok net diye konuştu.
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Taksicilerin genellikle yolcu olarak turistleri tercih ettiklerini söyleyen Fikret Aslan ise Onlar varken onları seçiyorlardı. Bizi almıyorlardı. Biraz daha fazla para almak için. Kısa mesafeyi almak istemiyorlar. Mesela ben şuradan Osmanbey'e gitmek istiyorum, almıyorlar, havalimanına götürmek istiyorlar. Ben de şimdi Osmanbey yerine havalimanına gitmek istemiyorum dedi.
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Aygün Nuriyeva ise taksilerin genellikle Benim yolumun üstü değil, yemeğe gidiyorum diyerek almadıklarını belirterek Genelde uygulama üzerinden sipariş ediyorum, çoğu zaman soruyor, nereye yolculuğun diyor. Sonra iptal ediyor. Hiç memnun değilim taksilerden ifadesini kullandı.
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Leman Arkun da Çok şikayet ettim ama çok cüzi bir parayla ceza kesildiği için hiçbir işe yaramıyor. Yakın mesafe hiç almıyorlar. Yağmurda hiç almıyorlar. Beşiktaş'tan Balmumcu'ya gelmek istiyorum, mümkün değil almıyorlar. Karşının taksisiyiz, buradan yolcu oraya kadar gidemeyiz şeklinde konuştu.
İstanbullu taksiye alınmamaktan yakınıyor: Yolcu seçiyorlar araçlar boş geziyor
İstanbullular yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz" gibi bahanelerle taksiye alınmadıklarından şikayet ediyor.
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