İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da hali hazırda yaklaşık 18 bin taksi bulunuyor.
Temmuz Ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Minibüs ve dolmuş taksi esnafını ilgilendiren teklifte, UKOME üyeleri uzun görüşmelerin ardından uzlaştı. Görüşülen teklif oy birliğiyle geçti.
1000 YENİ TAKSİ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ
Öte yandan İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.