İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı

Mecidiyeköy'de yaşayan Oya Dereci, Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Taksi şoförleri almıyorlar, gideceğin yönü soruyorlar. Biniyorsun taksiye mesela 17 lira tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana para üstü vermiyor gibi şeyler çok yaşanıyor son dönemlerde. Olabildiğince toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz. Zor durumda kalsam bile binmiyorum diyebilirim dedi. Bir keresinde de taksinin havalimanına gideceğini zannederek durduğunu belirten Dereci, Havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince gideceği mesafe de 15 dakikalık bir mesafeydi, beni almadı. Almıyoruz dedi. Taksilere binmiyorum. Çok net diye konuştu.